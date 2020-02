’Realiteit is dat het vaker stuk gaat’

Tanja Traag

Eens in de zoveel maanden laait-ie weer op. De vraag der vragen. Meestal omdat een Bekende Nederlandse met enige anciënniteit een fijne veel jongere vlam blijkt te hebben opgedoken. ’Wat weet u over cougars?’. Over toyboys, mannen die een oudere vrouw hebben, krijg je die vraag dan weer niet. Dat geeft te denken. Dat hele cougarfenomeen, dat komt niet zo veel voor. Iets meer dan de helft van de man-vrouwstellen in Nederland bestaat uit een vrouw die een tot vijf jaar jonger is dan de man. Op een gedeelde tweede plaats (beiden ongeveer 15%) zijn de stellen waarbij de vrouw een tot vijf jaar ouder is dan de man of een man die zes tot tien jaar ouder is dan de vrouw. Volgt u het nog?