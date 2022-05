’Warmtepomp voor velen onhaalbaar’

Als je geld moet lenen gaat dat tegen een rente percentage van 5-6% terwijl je nog steeds geen rente cover spaargeld ontvangt. Niet fair om een warmtepomp onder dergelijke voorwaarden te verplichten. Voorwaarde was immers dat die voor iedereen betaalbaar moet zijn.

Als mensen zich in de schulden moeten steken, is dat dus niet het geval. Gauw intrekken dus deze onzalige verplichting. Of de rente op spaargeld moet omhoog en het vakantiegeld een paar jaar niet belasten, dan kunnen mensen over zo’n vijf jaar de (hybride) warmtepomp wellicht zelf financieren.

B. van Dam Leiden