Ombudsman: boom kappen, rupsen weg

Helaas staat er een eik, de favoriete nestelplek voor de rupsen, op gemeentegrond naast haar huis. Clara heeft de gemeente vorig jaar gevraagd of ze de boom zouden willen kappen. Niet alleen om haar kinderen te beschermen, maar ook omdat de boom schade oplevert aan haar tuin.

Snel na de ontvangst van het verzoek van Clara heeft de gemeente gezegd dat ze ermee aan de slag gaat. Maar daarna blijft het maandenlang stil. Tot er opeens een brief op de mat valt. De boodschap is kort: de boom wordt niet gekapt.

Clara is teleurgesteld. Ze stuurt direct een brief naar de gemeente wat ze kunnen doen tegen de mogelijke komst van de rupsen, zodat haar kinderen veilig in de tuin kunnen spelen. En ze vraagt of de boom flink gesnoeid kan worden. Ook wil ze graag een vergoeding voor de schade aan haar gazon. De bladeren en de wortels van de eik hebben het gras geen goed gedaan.

De gemeente stuurt een medewerker. Maar dat lost niets op. Clara weet nog steeds niet waar ze aan toe is. Dan hoort ze van de buren dat de gemeente een meldpunt heeft, waar inwoners overlast kunnen melden van bomen en planten. De buren hebben hier gemeld dat ze overlast hadden van overhangende takken. En wat bleek: binnen twee weken heeft de gemeente de takken netjes gesnoeid. Clara is erg verbaasd. Waarom heeft de gemeente haar niets verteld over dit meldpunt?

Het verhaal van Clara staat niet op zich. We krijgen vaak berichten over onduidelijke informatie van gemeenten over bomenoverlast. Van gemeenten mogen we verwachten dat zij met burgers meedenken over oplossingen. En mensen moeten kunnen rekenen op een snelle en duidelijke reactie op klachten, vragen en meldingen.

Speciaal over overlast die u kunt hebben door bomen hebben we een Bomenwijzer gemaakt. Daarin kunt u lezen wat u kunt doen als u te maken heeft met bijvoorbeeld overhangende takken of schade lijdt door wortels of bladeren (niet door rupsen). De Bomenwijzer vindt u terug op de website van de Nationale ombudsman.

Voor Clara en haar kinderen lijkt het uiteindelijk wel goed af te lopen. Opnieuw is er een medewerker van de gemeente langsgekomen. Hij heeft toegezegd dat de eik wordt teruggesnoeid. En dat eikenprocessierupsen in de boom direct worden bestreden.

* Niet de echte naam