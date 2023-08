’Besef over lawaai helpt’

In het stellingverhaal over de recent in Amsterdam en Rotterdam geplaatste lawaaipalen (WUZ, 15/8) stellen kritische deelnemers dat lawaaiflitspalen makkelijk tot verkeerde boetes kunnen leiden.

Door een combinatie van filmbeelden en meerdere microfoons wordt die kans echter (vrijwel) uitgesloten. Andere deelnemers pleiten voor een verplichte apk voor motorfietsen. Zo’n keuring zal niet effectief zijn: een standaarduitlaat is eenvoudig te vervangen door een herriepijp.

Werken aan bewustwording in combinatie met een vereenvoudigde handhaving is het enige antwoord. Aan beide wordt hard gewerkt.

Hugo Pinksterboer,

woordvoerder Motorrijders Actiegroep,

Assendelft