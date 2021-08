’Snel optreden tegen klimaatverandering’

In het laatste rapport van het VN-klimaatpanel IPCC wordt aangegeven dat de snelheid waarmee het klimaat verandert ongeëvenaard is en sommige gevolgen misschien wel duizenden jaren zullen aanhouden. Een meer dan terechte waarschuwing, want we hebben ook in Europa te maken met steeds meer overstromingen, bosbranden en extreme temperatuur.

Mijn punt is dat de slogan ’verbeter de wereld, begin bij jezelf’ achterhaald is en het vooral overheden, bedrijven en internationale organisaties moeten zijn die ingrijpende maatregelen nemen. Natuurlijk is het voor je gemoedsrust prima om zelf klimaatvriendelijk te leven. Maar dat zet geen zoden aan de dijk. Er zal vanaf bovenaf moeten worden ingegrepen om zaken als overbevolking, inkrimping van de veestapel, verduurzaming etc. aan te pakken!

Bas Overmars, Amsterdam