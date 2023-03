’Probleemgevallen onder statushouders’

Maar een groot deel van deze asielzoekers krijgt uiteindelijk een status en mogen dus in ons land blijven. Daar zitten dus een fors aantal probleemgevallen tussen die een grote druk gaan veroorzaken op politie-inzet en hulpverleners. En deze mensen halen we allemaal bewust binnen, want ook deze geweldplegers en drugsverslaafden worden zelden uitgezet.

Jan Pronk, Beverwijk