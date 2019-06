’Laten we onze vrijheid koesteren’

Deze mannen werden als knapen op zeer jonge leeftijd (18 – 20 jaar!) ver weg naar het front gestuurd om Europa te bevrijden. Een missie die uiteindelijk, met veel slachtoffers, is geslaagd. Een bezoek aan een van de vele erevelden over heel Europa (bv. Margraten) doet je realiseren hoe gelukkig wij moeten zijn met de vrijheid die wij nu kennen. Lopend langs de graven en kijkend naar de geboortejaren van de gevallen soldaten is het bijna niet mogelijk het droog te houden. Strijdend in een land waar ze daarvoor misschien nog niet eens wisten waar het precies lag. Strijdend en gestorven voor onze vrijheid. Laten we vooral datgene koesteren wat binnen onze democratische mogelijkheden ligt. Laten we genieten van het mooie om ons heen en laten we vooral deze ’’IJzervreters” nooit vergeten.

Hans Claessen

Den Haag