’Schoollunch kan gezonder’

Alle kinderen bleven over en hadden een broodtrommel mee. Ik verbaasde me over de spullen die daar inzaten en op een dag zette ik een streep op het bord met aan de ene kant ’gezond’ en aan de andere kant ’ongezond’. Iedereen moest opnoemen wat erin zijn broodtrommel zat en na afloop stonden er natuurlijk meer streepjes bij ’ongezond’. Wij spraken af dat er meer streepjes bij ’gezond’ moesten komen. Iedere dag vroegen de kinderen zelf ’juf, de streep moet op het bord’, want ze wilden vol trots laten zien wat ze voor gezonds ze in hun broodtrommel hadden. Zo kan het dus ook; de kinderen zeiden thuis wat er in moest zitten.

Ineke v/d Graaf, Putten