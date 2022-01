Stelling: Meer voorlichting gevaren cosmetische chirurgie

Van de week is een vrouw overleden aan de complicaties van een zogenaamde buttlift die zij in Turkije had ondergaan. De kans te sterven aan een dergelijke ingreep is 1 op 3000. Moeten vrouwen (en mannen) beter worden voorgelicht worden over de gevaren van plastische chirurgie, of is dit vrije keuze?