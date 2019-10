’Drugs minder prioriteit’

Deze week waren er invallen in Limburg en in het buitenland in het kader van een grote operatie tegen de tabaksmaffia.

Bij operatie ’Citrus’ werden het kopstuk, een 56-jarige man uit Vaals, en veertien handlangers opgepakt. De opgepakte Limburgse bende hield er mogelijk tientallen miljoenen euro’s aan over.

Limburg werd bevrijd van de tabaksmaffia door zeker 230 mensen van douane en FIOD, want de Staat is 67 miljoen euro aan accijnzen misgelopen! Met de aanpak van cocaïnehandel en het dumpen van afval voor het maken van allerlei pillen en drugs gaan ze niet zo voortvarend te werk. Oh ja, daar zit geen accijns op, dus geen prioriteit! Zielig hoor!

Bea Pugliese, Hoofddorp