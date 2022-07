Uitslag stelling: Begrip en woede om acties

De stellingdeelnemers zijn dus enorm verdeeld in hun oordeel over de jongste acties, waarbij snelweg-opritten werden geblokkeerd, spullen in brand werden gestoken, middels blokkades en het dumpen van asbest ook ronduit gevaarlijke situaties ontstonden.

Dat laatste wordt in meerderheid afgekeurd. Het dumpen van asbest krijgt van de meeste deelnemers het stempel ’onacceptabel’. Een stemmer: „Het dumpen van asbesthoudend materiaal op de snelweg is niet te tolereren. En dan het bedreigen van mensen die het opruimen; dat gaat veel te ver. Hier trek ik de lijn.”

Een deelnemer zegt: „De boeren hadden mijn volledige sympathie, met mooie acties. De politiek reageerde niet goed, dus de acties werden wat grimmiger, maar nog acceptabel. Nu gaan de boeren rotzooi trappen, dat heeft met acties niets meer te maken.” Een andere stemmer meent: „Giftig asbest dumpen gaat te ver.”

Dat de boeren nog steeds protesteren vindt 80 procent van de stellingdeelnemers volkomen begrijpelijk: „De toekomst van 10.000 boerengezinnen staat op het spel!” Een stemmer zegt: „De boeren moeten vooral doorgaan, totdat de politiek de plannen intrekt. En de burgers moeten de boeren blijven steunen.” Een ander begrijpt de boeren ook volkomen: „Hun bedrijf, dat vaak al generaties bestaat, dreigt door de overheid te worden afgepakt. Dan kom je wel in actie.” Echter: „Het dumpen van afval op wegen waar ongelukken uit kunnen voortkomen, vind ik niet verstandig.” Een deelnemer is wel klaar met de boerenacties: „Door de overlast die de boeren veroorzaken is mijn sympathie voor de boeren tot het nulpunt gedaald. Je zou haast overwegen producten van Nederlandse boeren te boycotten.” Een ander vindt dat ’typisch Nederlands’: „Wij staan achter de boeren, maar wij moeten er zelf geen last van hebben.”

Johan Remkes heeft de landbouworganisaties uitgenodigd om de tafel te gaan zitten, maar zolang er geen beweging komt in de stikstofdoelen, wijzen de boerenvertegenwoordigers de uitnodiging af. Dat vindt bijna 60 procent van de stemmers logisch: „Het kabinet heeft gezegd dat Remkes niet mag onderhandelen. Daarmee geeft het kabinet aan zich niet te interesseren in wat de boeren te zeggen hebben.”

Er is dan ook weinig geloof dat het kabinet de stikstofdoelen bespreekbaar zal maken. En dat zou wel moeten, vinden velen. „Het hele stikstofbeleid moet van tafel en opnieuw samen met de boeren worden bekeken.”

Berichten over nieuwe berekeningen van het ministerie van Financiën lijken te suggereren dat de boeren minder hard hoeven te worden geraakt, mits andere klimaatdoelen worden gehaald. De Kamerleden Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt vroegen daarom om een onderbreking van het zomerreces om daarover een debat aan te gaan. Dat pleidooi wordt door 80 procent van de stemmers ondersteund. Een deelnemer: „Dat stikstofdebat had er allang moeten zijn. Het is een onding dat in deze tijd een regering op reces gaat als het land in brand staat.”