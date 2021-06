Brief 3 ’VVD staat vooruitgang in de weg’

Het mag best een geprobeerd worden na meer dan honderd dagen oeverloos gezwam. Zou de PVV niet samen met D66 en CDA een motorblok kunnen vormen? Een wankelmotor misschien maar die bestaan ook al 40 jaren. Ik denk dat de VVD en Rutte namelijk vooruitgang / verbetering in de weg zit na alles wat er gebeurd is.

Wiebe Van der Lande

