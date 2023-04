Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Prijsschieten voor de oppositie door ondermaats bestuur Rutte IV

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

Het was prijsschieten voor de oppositie in het debat over de uitslag van de Statenverkiezingen. Het wantrouwen van burgers in de politiek heeft tot de massale proteststem op BBB geleid en dat is een motie van wantrouwen aan het kabinet. De coalitie is onderling te sterk verdeeld om daadkrachtig te zijn of loopt vast in bestuurlijke blubber. Rutte IV is krachteloos.