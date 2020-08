’Vakantie in eigen land veel te duur’

De brandstofkosten waren extreem. Voor dat geld had ik veel meer liters benzine kunnen tanken in het buitenland. Voor het uitgegeven bedrag had ik al in Zuid-Duitsland kunnen zitten. De overnachtingen in een chalet op een camping waren uitstekend. Jammer dat de prijzen hoger zijn dan een chalet op een camping in Zwitserland. Uit eten gaan kost in Nederland een vermogen. Waar ik in Spanje voor 20 euro uitgebreid kon eten, met voor- en nagerecht, krijg je in Nederland net je voorgerecht geserveerd. Over de prijs van een simpel kopje koffie op een saai terras zwijg ik nog.

Even je auto betaald parkeren is schokkend. Wat in Nederland het uurtarief is, is in het buitenland het dagtarief. Ook de prijzen van de boodschappen rijzen de pan uit. In Duitsland en Spanje ben je de helft kwijt.

Nederland is een prachtig land met uitstekende service en kwaliteit, maar als vakantieland veel te duur. En dat is jammer want ons land heeft zo veel te bieden.

Peter de Quaack,

Vlissingen