Uitslag Stelling: Zorgen om druk op ic’s

Een respondent: „De Nederlandse overheid is veel te laks geweest - en is het nog steeds - in het nemen van maatregelen om de verspreiding van SARS-CoV-2 in te dammen”. Een ander: „Het opschalen van de ic's in de diverse ziekenhuizen is mogelijk tot een bepaald aantal. Het beddenaantal kan wel worden uitgebreid maar er is niet voldoende kundig personeel beschikbaar.”

Het tekort aan kundig personeel baart veel deelnemers zorgen, blijkt uit de reacties. „Door de toentertijd ingevoerde nulurencontracten zijn veel goede krachten uit de zorg gestapt. Door deze maatregel zitten we nu op de blaren”, stelt iemand. „De zorg is te ver uitgekleed door de afgelopen kabinetten”, stelt ook een ander. „En nu moeten de zorgmedewerkers met gebonden benen een marathon lopen.”

Dat de bezuinigingen op de zorg van de afgelopen jaren hebben geleid tot de dreigende tekorten in de coronacrisis, is een veelgehoorde klacht. „De afbraak van het zorgsysteem is nu duidelijk geworden. Hulde aan de marktwerking. Er waren eerst veel meer ic-bedden maar door de bezuinigingen is dit aantal zwaar teruggelopen”, schrijft een respondent.

„Het systeem is opgebouwd om standaard zorg te leveren in een juiste prijs/prestatie verhouding”, constateert een ander. „In een crisis werkt dergelijk ’spreadsheet-denken’ niet. Ik hoop dat men hiervan leert, maar ik vrees dat de politiek na afloop gewoon verder gaat alsof er niets gebeurd is.”

Er zijn meer respondenten die de hoop uitspreken dat er lessen worden getrokken uit deze crisis. Ruim 90% vindt dat werken in de zorg aantrekkelijker moet worden gemaakt zodat ons land nooit meer in een situatie van dreigende tekorten terechtkomt. „Ooit had ons land de beste zorg, maar we zijn hard onderuitgegaan. Open de ziekenhuizen die de afgelopen jaren gesloten zijn, verhoog de salarissen van verplegende personeel en geef ze betere arbeidsvoorwaarden”, verwoordt iemand de mening van velen. „Weg met de marktwerking. De Nederlandse gezondheidszorg moet weer omhoog, met betere voorzieningen en voorraden. De wereld is klein geworden dus dit soort rampen kan vaker gebeuren!”

Mocht het zover komen dat zorgpersoneel moet gaan kiezen welke patiënt naar de ic mag, dan vindt 70% leeftijd daarvoor geen goed criterium. Die mening heerst niet alleen onder oudere respondenten maar ook bij het grootste deel (59%) van de respondenten tot 45 jaar. „Leeftijd mag geen rol spelen in de bepaling van opname op de ic, iemand van 60 kan er lichamelijk veel slechter aan toe zijn dan iemand van 75. Er moet naar de gezondheid en voorgeschiedenis gekeken worden”, stelt iemand.

Daar zijn velen het mee eens. „Mensen proppen zichzelf vol met slecht voedsel, drank en tabak, bewegen te weinig... en krijgen vervolgens mega gezondheidsproblemen. Mijn seniore ouders van 83 en 86 hebben altijd gezond geleefd. Maar ze willen zelf niet naar de ic omdat ze het een jonger persoon gunnen”, vertelt iemand. „Ik denk dat er geen leeftijd maar fitheidscriterium moeten komen.”