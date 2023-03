Premium Het beste van De Telegraaf

In het vizier Einde van een tijdperk: de laatste coronatest

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Martijn Schoolenberg Ⓒ TLG

’Een mondkapje op? Is dat nog nodig?’ De verbazing was bij mij en mijn collega-verslaggevers afgelopen vrijdag merkbaar toen we in GGD-teststraat in Tiel stonden en dat verzoek kregen. Het leek alweer een eeuwigheid geleden dat we voor het laatst met zo’n ding op ons hoofd hadden rondgelopen. Bovendien wilden we net onze tanden zetten in een gebakje dat we hadden gekregen.