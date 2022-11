Premium Het beste van De Telegraaf

D66-afscheid van ’nieuw leiderschap’

Door WOUTER DE WINTHER Kopieer naar clipboard

Het zaaltje is te klein, de tijd is te kort, het rapport moet nog online worden gezet en de partijtop ontbreekt. Maar dat weerhoudt een groep D66-leden zaterdag op het partijcongres er niet van om het eindverslag van de commissie ’Nieuw Leiderschap’ te bespreken. Die werd tegen de zin van het partijbestuur ingesteld om de belofte waarmee Sigrid Kaag de vorige verkiezingen in ging nader tegen het licht te houden.