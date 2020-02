’Klagen over vlieglawaai moderne onzin’

Het is toch van de zotte, dat een paar dwarse mensen de boel zo kunnen traineren. Ik heb geleerd dat de meeste stemmen gelden. Ik woon vlakbij Lelystad AirPort en ik heb geen last van vlieglawaai. Sterker nog, vroeger woonde ik bijna op de baan en werd ik wakker als er geen vliegverkeer was. Nooit mensen horen klagen. Tegenwoordig klaagt men omdat het modern is. Laten we iets van elkaar kunnen verdragen, anders word het leven zo moeilijk.

M.H.M. Honing-Hermans