’Voetbalvrouwen moeten aanvallen’

In Nederland heerst de bekende sfeer dat de Nederlandse voetbalvrouwen wel even de finale van het WK halen en wie weet wel wereldkampioen worden. Maar wie de eerste twee wedstrijden heeft gevolgd, moet constateren dat we een aanval van wereldklasse hebben, een redelijk middenveld en een belabberde verdediging.

Daarnaast is de opbouw vanuit de verdediging te langzaam en te slordig en ja de aanval begint uiteindelijk toch bij je verdedigers. Vreemd ook dat onze sterspeler Lieke Martens zo weinig in het spel wordt betrokken.

Om toch nog een beetje kans te maken zal Oranje alle schroom van zich af moeten gooien en alles op de aanval moeten zetten, zodat de verdediging ontlast wordt !

Bas Overmars, Amsterdam