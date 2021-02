’Senioren willen niet verkassen’

Het is niet van deze tijd om alle senioren bij elkaar in appartementen te stoppen. Het zou van voortschrijdend inzicht getuigen om in nieuw te bouwen wijken ook een aantal seniorenwoningen toe te voegen. Eventueel woningen met een ingebouwde lift (voor rolstoelers) i.p.v. alles gelijkvloers, waardoor er minder oppervlakte nodig is. Op die manier zou er een grotere doorstroming ontstaan.

J. Kuipers-Eikelboom, Hattem