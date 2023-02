’Geen oog voor armoe’

De vraag van de Stelling van de Dag, of mensen die het minder breed hebben gratis openbaar vervoer zouden moeten krijgen, is bij nog geen 20% van de deelnemers in goede aarde gevallen. Het feit dat wij er blijkbaar geen problemen mee hebben dat er zo’n 170.000 huishoudens die ondanks een arbeidsbetrekking tóch in armoede leven en uiteindelijk bij een voedselbank terecht komen, maakt dat die vraag eigenlijk een open deur was.

Henk Versteeg, Nunspeet