’Vaker vuilnis ophalen’

Bij ons in de straat kunnen geen ondergrondse containers geplaatst worden door plaatsgebrek en moet het huisvuil in zakken aan de weg gezet worden. Het huisvuil is al drie weken niet opgehaald.

Bellen met de gemeente heeft geen zin, er wordt melding gemaakt maar het is nog steeds niet gehaald. Het zwerfvuil heeft hier niets te maken met zomaar neergooien maar eenvoudig met niet ophalen.

Marjolijn de Rue