’Autoindustrie preekt voor eigen parochie’

Autoindustrie, BOVAG etc pleiten voor een miljardensubsidie voor elektrisch rijden. Niemand doet dit uit belang van het milieu of behoud van de planeet (wordt wel zo gebracht), maar uit eigen belang. Voor politici geldt vaak hetzelfde. Wassen terwijl de zon schijnt en de meeste mensen werken is het voordeligst. Dus koop apparaten met een app, zodat je vanaf je werk de (af)wasmachine aan kunt zetten, de stekker van je elektrische auto aangaat etc. Hoever willen we gaan met maakbaarheid, bemoeizucht en valse beïnvloeding van de mensheid?

Johan Sijtsema, Rosmalen