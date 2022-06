Brief 3 ’Laat huisarts weer fulltime werken’

Bekijk ook: Huisartsen voeren actie tegen de vele extra administratieve taken

Laten ze gewoon vijf dagen per week werken en niet in deeltijd. Dat kan toch niet in dit overbevolkteland. Ik zie in onze huisartsenpraktijk de wachtkamer helemaal niet vol zitten, dus valt allemaal wel mee. Mijn man is 85 jaar, ik 75 jaar. Wij mankeren wel wat maar dat komt door de ouderdom die met gebreken komt. Af en toe moet ik voor controle komen vanwege mijn schildklier. Mijn man komt nooit bij de arts. De werkdruk ligt te hoog? Wel, dat zal mogelijk ook te maken hebben met mensen die voor elk wissewasje naar de huisarts lopen. Belangrijk is om een gezonde leefstijl te hebben, dan kom je een heel eind.

Jacobine Brummel, Almere

