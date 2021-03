’Eenzame ouderen treurig’

Deze mensen hebben niet heel veel toekomst meer voor zich, ze willen graag hun 90e verjaardag met (klein)kinderen vieren of nog een keer op vakantie. Zij zitten noodgedwongen thuis zonder aanloop van familie en vrienden, vaak omdat ze moeilijk ter been zijn komen ze ook de deur niet uit. De jongeren kunnen nog steeds naar buiten om hun vrienden te ontmoeten. Ouderen zitten hun tijd in eenzaamheid uit. In en in triest. Ik zie dit helaas veel om mij heen, werk ik de zorg. Ouderen die door corona depressief worden en vereenzamen.

Monica Hofman,

Uithoorn