’Help mensen aan gezonde levensstijl’

Ons kabinet voert, internationaal gezien, een behoorlijk eigen koers in crisisperiode. De besluitvorming en communicatie is misschien discutabel, maar ondanks dit alles is er toch één ding waarin men pas echt tekortschiet. In de persconferenties die zijn gegeven gaat het nooit over wat mensen kunnen doen om hun immuunsysteem beter te laten functioneren.

Het gaat niet over dat men gezond moet eten, veel moet bewegen en overtollig vet zou moeten zien kwijt te raken. Hoe gemakkelijk het gaat om op mondkapjes geen BTW te heffen, hoe moeilijk is de BTW op broccoli e.d. weg te halen. Sterker nog, vorig jaar is op alle groentes de BTW met 50 procent verhoogd!!! (van 6 procent naar 9 procent). Dit geldt ook voor het bezoek aan een sportclub.

Als er een kans is op een omslag in de levensstijl van mensen dan is dat wel nu. Zorg dat de groentes, fruit en sport goedkoper worden, praat met zorgverzekeraars zodat zij sportabonnementen (meer) gaan vergoeden, creëer ook andere beloningssystemen (via apps bijv) om mensen gezonder te laten leven, start in het onderwijs met vakken op het gebied van een gezonde lifestyle. Dit is hét moment om een omslag te maken en om het zorgstelsel nog enigszins betaalbaar te houden in de toekomst.

Marcel Zijlstra