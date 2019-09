’130 km/uur bordjes weer in de opslag’

Van 120 naar 100 km/uur door de oliecrisis in 1973. Jaren later mochten we weer 120 op de snelwegen. Recent zelfs 130 km/uur.

Hoewel, veelal alleen in de avond en nacht, om de regelgeving nog meer te verwarren. Dit alles met een enorm kostenplaatje, omdat alle bordjes steeds verwisseld moesten worden, maar de belastingbetaler betaalde toch.

Nu ’moet’ de pas ingevoerde 130 ineens zonder overleg met het gepeupel dat die belasting betaalt, weer naar 120 km/uur, vanwege het stikstofgehalte in de lucht. Niet om het milieubelang te bagatelliseren, integendeel – vliegtuigen die zich met meer dan 1000 km/uur mogen verplaatsen zijn qua milieugevolgen vanwege economische belangen onschendbaar - maar waarom niet eerst keihard bewijs leveren dat die tien km het verschil maakt voor de bomen die blijkbaar het slachtoffer daarvan worden? Daarbij, zijn de bomen in Duitsland dan resistent? Daar is het namelijk geoorloofd tot 250 km/uur te racen. Zou de stikstof die daar vrijkomt dan niet overwaaien naar onze bomen? Hoe hypocriet….

Jan Verniers, Arnhem