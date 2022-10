Uitslag Stelling: Minder op mobieltje kijken

Vier op de tien jongeren zegt bijvoorbeeld een goede vriend of vriendin te missen. Iemand zegt: „Vroeger was je op straat en daar bouwde je dan een vriendenkring op, maar doordat het leven zich veel meer binnen afspeelt gebeurt dat niet meer”.

Desondanks geloven de meeste respondenten dat eenzaamheid onder ouderen meer voorkomt dan onder jongeren. ,,Hoezo zijn kwieke en fitte jongeren eenzaam? Het zijn de ouderen naar wie de kinderen niet omkijken en van wie de vrienden overlijden.” Een andere stemmer vindt dat jongeren eerst maar hun telefoon weg moeten doen en erop uit moeten gaan. „Eenzaamheid onder ouderen is veel lastiger op te lossen.” Toch vindt een andere respondent het probleem onder beide groepen ’even erg’.

Dat er een Week tegen de eenzaamheid is, vinden de meesten een goede zaak. Een respondent: „Goed dat er aandacht voor komt, maar zo’n week zou natuurlijk helemaal niet nodig moeten zijn.” Slechts een tiende denkt dat aandacht hiervoor in de vorm van radiospotjes zou kunnen helpen. Hierin worden jongeren opgeroepen iemand mee te vragen die misschien alleen is. Een stemmer: „Denk alsjeblieft niet dat een paar reclamespotjes gaat helpen om eenzaamheid op te lossen”. Iemand anders: „Een lachertje, wie denkt dat jongeren tegenwoordig nog luisteren naar de radio?”

Het aantal zelfdodingen onder jongeren is schrikbarend gestegen, blijkt uit deze week ook bekendgemaakte cijfers. Meer dan driekwart van de deelnemers vindt dit zorgelijk. Zij denken dan ook dat de lockdownperiodes van de afgelopen twee jaar grote invloed heeft gehad op het welbevinden van jongeren. Een respondent: „Het zijn niet alleen de lockdowns geweest, maar ook het slechte onderwijs dat zorgt dat jongeren zich niet goed voelen.” Anderen tellen hier ook bij op dat het uitgaansleven en sportclubs een tijdlang niet hebben gefunctioneerd.

Een van de redenen voor eenzaamheid onder jongeren is dat ze sociale vaardigheden hebben afgeleerd, zo denkt een meerderheid van de deelnemers. Zij geloven dat de onhandigheid in omgaan met anderen ligt aan de ouders. Zo zouden die, omdat ze beiden werken, bijvoorbeeld geen ’echte aandacht’ aan de kinderen kunnen geven. Iemand stelt: ,,Ouders moeten kinderen van hun kamers halen en spelletjes met ze doen”. En velen wijzen naar de sociale media als boosdoener. ,,Op Instagram krijgen jongeren een onrealistisch beeld van anderen. Maar daar leer je niks van sociale handigheid.” Een oplossing: „Begin bij de opvoeding vroeg met aanleren van sociale vaardigheden door activiteiten aan te bieden, zoals teamsport en handvaardigheid”. Daarnaast pleiten heel veel stemmers voor het aan banden leggen van sociale media. „Allemaal eenzaamheid bevorderende solozaken.” Respondenten hebben niet alleen medelijden met jongeren. Een groot deel vindt de huidige generatie verwend. „Het zijn watjes”, moppert iemand. Een ander spoort aan: ,,Kom onder je deken vandaan en ga erop uit. Maak wat van je leven in plaats van zielig te zitten zijn.”