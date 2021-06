Trans atlete Laurel Hubbard speelt vals

Zij was de sensationele nieuwkomer op het wereldkampioenschap gewichtheffen voor de jeugd in 2017, de 17-jarige Kuinini Manumua uit Tonga, een eilandje bij Nieuw-Zeeland. Ze trainde en studeerde in San Francisco en won voor de Verenigde Staten op het toernooi een bronzen medaille. Volgende maand zou ze voor haar geboorteland uitkomen op de Olympische Spelen in Tokyo. Dat gaat niet door, omdat trans atlete Laurel Hubbard uit Nieuw-Zeeland zich gekwalificeerd heeft. Hubbard is 43 jaar, waarvan de laatste 9 jaar vrouw.