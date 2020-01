Brief 1 ’Basisloon toch ingevoerd?’

Er zal echter onherroepelijk weer een periode komen dat het economisch minder gaat en het aantal werklozen stijgt. Als die allemaal een basisbaan krijgen, zorgt dit voor verdringing op de arbeidsmarkt met weer nieuwe werklozen. Het gevolg zal zijn dat mensen met een basisbaan thuis moeten blijven. Dan is er alleen nog maar sprake van een basisinkomen. Op deze manier is in een aantal stappen toch het basisloon ingevoerd. Is dit politieke vindingrijkheid om je doel te bereiken?

Jan Oosterhof, Hellendoorn

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven