’Doorstroming wegen beter met 130 km/u’

Waarom groeit het aantal verkeershufters de laatste tijd zo snel? Vanaf het moment dat we nog maar 100 km/u mogen rijden is dit het geval, zo blijkt uit de signaleringen. Heel logisch, de doorstroming in het verkeer is stukken minder, er wordt veel meer dan voorheen onnodig op de linkerrijbaan gereden en het aantal automobilisten dat hierdoor via de rechterrijbaan inhaalt neemt fors toe.

Ik ben veel onderweg en zie dit zelf regelmatig gebeuren. Zowel de ’onnodig op de linkerbaan’-rijders als de inhalende rijders via de rechterbaan zijn verkeershufters. En beiden zijn gevaarlijk bezig.

Wanneer we weer de normale 130 km/u gaan rijden, wordt de doorstroming van het verkeer weer stukken beter en neemt automatisch het aantal verkeershufters sterk af. De eventueel dan nog overblijvende verkeershufters kunnen dan vast met de nieuwe speeltjes van de politie tot de orde worden geroepen.

G. Jansen, Joure