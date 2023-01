’Ov-staking niet alleen om loon’

Bekijk ook: Vakbonden spelen met hun stakingen discutabele rol

Jarenlang is het personeel de dupe van de verschraling van het ov. Slecht personeelsbeleid, afschaffing van o.a. vrij vervoer. De werkdruk is extreem hoog doordat de krappe rijtijd niet reëel is zodat koffie- en eetpauze niet gehaald wordt. Onderbreking in een dienst voor een sanitaire stop is alleen op papier mogelijk. Enige jaren geleden verdiende chauffeur nog 1,5 keer modaal, heden nog maar krap 1 keer modaal. De opmerkingen van Van Gaal zijn deels waar maar er speelt dus veel meer.

Ronald Wreesmann