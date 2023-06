Uitslag stelling: ’Verkoop snoep reguleren’

Het valt de meeste stemmers op dat jongeren inderdaad molliger worden. Een stemmer: „Op mijn lagere school was er in een klas van dertig hooguit eentje ronduit dik en waren er twee mollig. Tegenwoordig zijn dunne kinderen juist de uitzondering.” Een stemmer weet de oorzaak: „Ze doen niet aan sport, zitten de hele tijd op hun telefoon te koekeloeren en gaan op de e-bike naar school.”

Gesuggereerd wordt jongeren meer voor te lichten over gezonde voeding. Slechts een minderheid van de deelnemers denkt dat dit soelaas biedt. Geld uittrekken voor dit doel vinden de meeste stemmers niet nodig. Een van hen meent: „Waarom gaan we dit allemaal proberen op te lossen via de consument. Verbied verslavende, ongezonde voeding en zet een rem op het telefoongebruik van kinderen. Ook dat zorgt ervoor dat kinderen almaar dikker en dikker worden.”

Een flinke meerderheid gelooft dat jongeren te veel bloot staan aan verleidingen. Om die verleidingen te weerstaan zouden zoetigheid en frisdrank duurder gemaakt kunnen worden. Een meerderheid denkt echter niet dat dit gaat werken. Een stemmer meent: „Deze discussie aanzwengelen is de voorbode van de invoering van een suikertaks. En dat wordt straks weer aangegrepen om alles nog veel duurder te maken.” Anderen zijn juist wel voorstander van zo’n taks of het goedkoper maken van gezond eten door de afschaffing van BTW op groenten en fruit.

Een beter plan dan prijsverhogingen in de ogen van de meeste respondenten is het maken van regels voor supermarkten voor het aanbieden van ‘verleidelijke’ producten zoals snoep. Een respondent wijst naar de fabrikanten als voornaamste veroorzakers van overgewicht bij jongeren. Zij zouden ‘op straffe van uitsluiting’ in de supermarkten hun voedsel minder vet en suikerrijk moeten maken. „De fabrikanten verdienen over de ruggen van jongeren geld aan dikmaakvoedsel” Een stemmer: „Supermarkten en fastfoodketens maken het jongeren wel heel makkelijk om ongezond voedsel te scoren. Waarom aardappelen, groenten en vlees koken als je voor een paar euro ook een Big Mac hebt?”

De belangrijkste oorzaak van het overgewicht van jongeren moet gezocht worden in de opvoeding, zo denkt een overgrote meerderheid van de deelnemers. Iemand denkt dat het komt doordat jongeren te veel zakgeld krijgen. „Ze zijn net van huis en dan staan ze al in de rij bij de supermarkt en rekenen af met de betaalpas. Wie zorgt ervoor dat daar geld op staat? De ouders toch?” Een andere stemmer: „De jeugd zit maar binnen op zijn reet, ouders koken niet meer en bestellen alleen maar afhaalmaaltijden.” Ook zouden scholen moeten helpen bij het geven van voorlichting over gezonde voeding aan de jeugd, zo vindt een meerderheid. Een stemmer pleit voor het geven van kooklessen op de middelbare scholen. Iemand anders vindt dat scholen ook gezonder voedsel moeten aanbieden in de kantine. Toch meent een stemmer: „Leg dit niet bij scholen neer. Die moeten zich richten op onderwijs, want dat is ook niet al te best.”