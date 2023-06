’Geen zin in die hitte’

Wat een feest voor sommigen: vanaf vrijdag is Nederland tot en met zondag het warmste land van Europa en kan het zelfs al tropisch worden. En als klap op de vuurpijl zal er naar verwachting tot en met volgende week donderdag geen regen vallen. Heerlijk zeg als je moet werken in die hitte, met het ov reist of thuiswerkt. Nee, ik heb helemaal niets met die hitte die steeds vroeger begint en verlang nu al naar het najaar en de winter. En ik wens al die zonaanbidders uiteraard prachtige dagen toe. Een tip: goed smeren en vooral veel drinken, ook alcoholische dranken om het draaglijk te houden......pfffffff!

Bas Overmars, Amsterdam