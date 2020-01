’Draconisch plan hervorming arbeidsmarkt’

De commissie Borstlap geeft aan dat de arbeidsmarkt herziend moet worden. Er zijn teveel flexibele krachten. Nu is dat deel wel waar maar de maatregelen die worden voorgesteld slaan kant nog wal. Het probleem zit vooral bij de groep zzp-ers die voor een laag tarief worden ingehuurd voor lange duur door bedrijven om zo kosten te besparen. Waarom dan de belastingvoordelen voor alle zzp-ers wegnemen? Je loopt immers meer risico als freelancer dan als werknemer en dat is precies ook de reden waarom ondernemers belastingvoordelen genieten. Ik vind dit betuttelend en ook gevaarlijk want hierdoor kunnen zzp-ers ook nog financieel in de problemen komen. Het is beter vast te houden aan het uitgangspunt dat de inhuur van een flexibele kracht altijd duurder moet zijn bij gelijke duur dan een vaste kracht. Dit voorkomt dat er een te grote druk komt op de zzp tarieven maar ook dat het voor bedrijven gunstiger is om een vaste kracht aan te nemen. Ik denk dat het ook beter is om zoals nu is gedaan in de tariefgroep waar de meeste problemen zitten qua schijnzelfstandigheid, 70 euro of lager, de eisen strenger te maken.

Ronald Ritsma