’Middenklasse mag eerst spaarpot leegmaken’

Het kabinet heeft een plan! Men wil een fonds van 150 miljoen om van de mensen die de energierekening niet meer kunnen betalen, de rekening over te nemen. Miljoenen, zo niet miljarden heeft de staat extra binnen geharkt via de btw de afgelopen maanden en nu komt men hiermee? Men had eenvoudiger de gehele energie btw kunnen schrappen en de woekerwinsten kunnen afromen. Conclusie is dus dat de middenklasse eerst alle spaarpotten leeg mag maken tot ze de rekening niet meer kunnen betalen en dan neemt men de rekening over. Dit is geen hulp, dit is het de nek omdraaien van de middenklasse door ze uit te wringen tot ze leeg zijn.

Frank Rijkaart, Bodegraven