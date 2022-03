Ik weet ’t niet hoor, met dat deuggespartel van ons

Binnenland

Burgers Lviv maken zelf verdedigingswapens: ’Thuiszitten geen doen’

Terwijl de spanning toeneemt in West-Oekraïne en de straten in Lviv leger worden, schieten her en der in de stad fabriekjes uit de grond waar burgers geïmproviseerde verdedigingsmiddelen en wapens maken. Om de stad te redden, maar ook om geestelijk gezond te blijven. „Het is ook iets psychologisch.”...