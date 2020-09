Uitslag stelling: ’Terecht ban op ski-feest’

Zeker negen op de tien deelnemers zijn het eens met de stelling ‘après-skiverbod Oostenrijk terecht’. „Vorig jaar waren après-skibars de bron van veel besmettingen, laten we niet weer die fout maken”, klinkt het.

„De verspreiding van het virus in Europa is afgelopen jaar in de wintersportgebieden begonnen. Te veel mensen bij elkaar en veel alcohol is vragen om problemen”, reageert iemand. „Eigenlijk vind ik het sowieso ongepast om te feesten terwijl er momenteel zoveel geleden wordt in de wereld”, stelt een ander.

Een meerderheid van de stellingdeelnemers (63 procent) gelooft dat een verbod op hossen in lokale bars en restaurants de besmettingen in wintersportgebieden kan verminderen. En 88 procent van de stemmers vindt dan ook dat andere wintersportlanden het Oostenrijkse voorbeeld moeten volgen.

„Deze samenkomsten moet je gewoon nu niet willen”, reageert een tegenstander. „Net als bij andere evenementen waar veel wordt gedanst, gezongen, geschreeuwd en alcohol wordt geschonken, lopen mensen een zeer grote kans om Covid-19 op te lopen en onnodig te verspreiden. In de skigebieden komen mensen uit alle windstreken van de wereld bij elkaar; het risico is gewoon te groot.”

Veel respondenten vragen zich af of het niet beter is om de wintersport dit jaar een keertje over te slaan. „Waarom moet men in deze tijd zo nodig op wintersport? Blijf eens een jaar thuis. Zo erg is dat toch niet? Of gaat het alleen om het zuipen en feesten? Mensen denk toch eens na”, reageert een deelnemer. „Een jaartje overslaan lijkt me minder erg dan corona krijgen”, stelt iemand. Een andere respondent reageert heftiger: „Op vakantie gaan is nu überhaupt idioot en onverantwoord. Juist al dat nutteloze gereis doet de besmettingen overal razendsnel toenemen.”

Van de respondenten zelf stelt 20 procent de wintersport dit jaar inderdaad over te slaan vanwege het coronavirus. Maar 12 procent trekt zich niets van de pandemie aan en gaat deze winter wel. En ruim de helft van de deelnemers gaat nooit op skivakantie.

Veel stellingdeelnemers geloven dat het sowieso geen slechte ontwikkeling is als de après-skiactiviteiten in wintersportgebieden voortaan iets meer aan banden worden gelegd. „De echte wintersporter heeft geen après-ski nodig”, reageert een respondent. „Een glas wijn of bier na afloop in het hotel is ruim voldoende om plezier te hebben.” Een ander: „Alcohol zuipen heeft geen donder met wintersport te maken.”

Toch zijn er ook respondenten die een après-skiverbod onzin vinden (7 procent van de stellingdeelnemers). „Draai het nu eens om”, stelt één van hen voor. „Ga de risicogroep beschermen en laat iedereen die wel gezond is, ook in het ouderwetse ‘normaal’ zijn leven leiden en zelf beslissen wat goed voor hen is.” Het gros van de tegenstanders hamert op eigen verantwoordelijkheid. „Geef de mensen hun verantwoordelijkheid terug. Al die verboden en regels, daar moet snel een eind aan komen. De gevolgen van de regels zijn veel erger dan de gevolgen van het virus zelf.”