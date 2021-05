Terrorist ziet geen burger maar Joodse duivel

Premium Columns

De stilte rond de Armeense genocide heeft veel te lang geduurd

In het weten nestelt het geweten. President Joe Biden heeft de Armeense genocide erkend. Destijds wist het Vrije Westen dat de Ottomaanse staat de Armeense genocide had gepleegd. Daarover berichtte ’De Nieuwe Tilburgsche Courant’: ’Wat in Armenië gebeurt, grenst aan het duivelachtige en steekt in wr...