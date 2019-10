’Bewust onze gezondheid in gevaar’

Hoeveel keren wordt dit SF6 genoemd in het klimaatrapport van de groep Nijpels? Nul keer. Dat is schandalig. Dit zorgt dat het hele klimaatrapport in de prullebak kan en dat er een onderzoek moet komen naar de eerlijkheid van de groep Nijpels bij het opstellen van de klimaatplannen.

Verder ben ik benieuwd wat de Raad van State hierin gaat ondernemen. Windmolens accuut stilleggen? Want dit gaat niet over wat vervuiling, dit is het bewust in gevaar brengen van de volksgezondheid.

A.J. de Brouwer