’Ommezwaai kabinet onder druk’

Rutte III stelt een dringend advies in om mondkapjes te dragen in openbare gelegenheden zoals overheidsgebouwen, ziekenhuizen, detailhandel, supermarkten etc. Los van nut en noodzaak daarvan ben ik benieuwd of straks in de Tweede Kamer ook de mondkapjes worden gedragen. Met het genomen besluit moeten onze volksvertegenwoordigers het goede voorbeeld geven.

Opmerkelijk is het dat RIVM niet is gevraagd om advies. De organisatie is in dit geval gewoon gepasseerd en dat kan als een precedent voor andere zaken gelden. Blijkbaar is het oordeel van deskundigen minder belangrijk dan politieke druk. Het draagt bij aan de verwarring en draagvlak onder burgers en bedrijven.

L. Loyson