In het Vizier Obama gebruikte zelfde opmerking voor Nederland en Denemarken

Door Frank van Vliet Kopieer naar clipboard

Veel beginnende journalisten hebben hun baan gekozen in de hoop op verre reizen en ontmoetingen met interessante mensen. Dat is natuurlijk een clichébeeld. Maar, hola, ik ben, of was, het wandelende cliché.