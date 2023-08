Frans Timmermans is een valse verlosser

’Laat je niet aanpraten dat, laat je niet wijsmaken dat…’ De speech van Frans Timmermans na zijn benoeming tot lijsttrekker van het linkse blok grossierde in waarschuwingen. Ironisch genoeg zijn die uitgesproken door een pathetische moralist die in zijn galmende klimaatretoriek soms zelf een loopje neemt met de waarheid als hij zijn publiek iets wil wijsmaken. Nu gaat het ook mis: alles waar hij paternalistisch voor waarschuwt is een resultaat van zijn Green Deal, zijn overambitieuze klimaatpolitiek die onrealistische doelen nastreeft en van de lidstaten ongekende offers vraagt.