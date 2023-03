Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier De sluizen en scans van de belastingfabriek

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Op het eerste gezicht las ik niets verrassends in de mail van de Belastingdienst. Of ik een kijkje achter de schermen wilde nemen in Apeldoorn bij het printen van de miljoenen belastingbrieven om burgers op te roepen de jaarlijkse aangifte te doen. Zelf parkeer ik over het algemeen blauwe enveloppen in eerste instantie. Tot ik besefte dat dit nog wel eens een aardig inzicht kon bieden, omdat het aangifteseizoen op 1 maart zou beginnen.