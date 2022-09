’Stopzetten derogatie goede zaak’

Een voorwaarde voor die uitzonderingspositie was dat de waterkwaliteit zou verbeteren, maar die is door vermesting juist verslechterd.

Het, vanwege de derogatie, mogen uitrijden van extra mest draagt bij aan een hoge opbrengst van gras en maïs, het voer voor de beesten. Hierdoor kunnen veehouders veel dieren per hectare houden en de omvangrijke export van vlees en zuivelproducten voortzetten. LTO Nederland zegt dat nu de EU die voorkeursbehandeling afbouwt en uiteindelijk beëindigt, boeren genoodzaakt zijn om extra kunstmest te gebruiken om per hectare een vergelijkbare opbrengst van veevoer te behalen. Echter het stoppen van de derogatie heeft niet tot doel om de veedichtheid en de daaruit voortvloeiende veevoerbehoefte, op het huidige niveau te handhaven. Nee, de stopzetting is juist bedoeld als een aansporing voor de veehouderij om te extensiveren (minder dieren per hectare) en zo de vervuiling van grond- en oppervlaktewater door overbemesting, te stoppen.

A. Vermeulen, Bavel