De Kwestie: Bouwen in het groen uitweg uit de woningcrisis?

Voor het eerst vinden dat gemeenten en provincies dat bouwen in weilanden bespreekbaar is. Is het aanleggen van Vinex-wijken in het groen de oplossing voor de woningnood?

Bouwer Coen van Rooyen vindt dat er ruimte genoeg is; geograaf Aant Jelle Soepboer snapt de urgentie om snel en veel te bouwen, maar ziet gevaren in de gretigheid om in de regio nieuwe wijken uit de grond te stampen.

En wat vindt u? Groen opofferen voor woningbouw of liever niet? Praat mee en reageer onderaan dit artikel.

Een miljoen nieuwe woningen in tien jaar. Is dat de oplossing voor de wooncrisis en worden huizen daardoor echt goedkoper? Dat bespreken Martin Visser en Herman Stam in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen: