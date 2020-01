Ik ga even wat schrijven over vuurwerk. Ja, ik weet het, het is een platgelopen paadje en iedereen heeft er een mening over, maar ik vind het belangrijk er toch nog even bij stil te staan. Voorstanders vinden het „zo’n leuke traditie” en ach ja, die ongelukken, „gewoon meer voorlichting” en „harder straffen.”