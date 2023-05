Premium Het beste van De Telegraaf

Column Roderick Veelo Asielaanpak van dweilen met de kraan open leidt tot maatschappelijke ontwrichting

Door Roderick Veelo

’Een beetje wild en duur plan’, oordeelde premier Mark Rutte in 2018 over het voorstel om de Europese grenspolitie Frontex uit te breiden van 1300 naar 10.000 agenten. De bedenker van het plan was toenmalig voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker.