Te veel pijn om te praten over verwoestingen Oekraïne

Het bleken kruisraketten die boven Kiev werden neergeschoten. De puike luchtverdediging van de Oekraïense hoofdstad haalde ze alle elf neer. Maar boven het provinciestadje Oeman zat een gat in de luchtdekking en vaagde een raket negen verdiepingen van een flatgebouw weg.

In Oeman gebeurde na de prille dagen van de oorlog vrij weinig. Het was de zoveelste aanslag op een stad ver van het front waarbij de doden in de tientallen lopen. De terreur zou bijna geen nieuws meer zijn.

Maar Oeman is de stad waar fixer Vova woont, die mijn reportages mede mogelijk maakt. Zaterdagochtend zou hij me ophalen en naar Charkov rijden, aan de grens met Rusland. In plaats daarvan trokken we naar Vova’s geboortestad op driehonderd kilometer van het front.

Een Russische raket vermoordde minstens 23 mensen in hun slaap, onder wie zes kinderen. Een dag later stonden de meeste reddingswerkers ook maar toe te kijken.

Pijn

Werken in dit soort omstandigheden heeft iets ordinairs. Een CNN-verslaggever deed met zijn kop voor het verwoeste flatgebouw een vraaggesprek, buitenlandse journalisten waren via een tolk op zoek naar een zeldzame bewoner die (nog eens) zijn verhaal wilde doen.

Veel slachtoffers hadden te veel pijn om te praten. Ik kreeg hulp van Vitaly, een collega van mijn fixer. Hij woont naast het getroffen gebouw en had stukken puin gesjouwd.

De ouders van een oud-schoolgenoot van Vitaly woonden in het deel van de flat dat nog overeind staat. „Ik wil geen interview geven”, zei moeder Natalja eerst. Maar langzaamaan vertelde ze het verhaal van de flat waar ze al 34 jaar woonde.

Op het betonblok waar wij zaten zeeg een gebroken man neer. Oleksandr had net zijn moeder in het mortuarium geïdentificeerd. Met Oekraïense journalisten wilde hij niet praten, omdat zij leugens zouden schrijven over de vier kinderen die er volgens de autoriteiten waren overleden. „Het zijn er zes”, wist hij toen al zeker.

Maar tegen een Nederlander kwam in stoten zijn verhaal eruit. „Ze was een vrolijk en humorvol persoon”, zei hij gebroken. „En heel positief.”

Voorzichtig probeerde ik door te vragen om het verhaal van zijn moeder juist op te schrijven. Totdat dit niet meer kon. „Misch, ik kan niet meer.”

Vitaly was al in de weer om zijn gesprongen ramen te vervangen. Zijn flat werd bijeengeroepen voor een voorlichting. „Ze zeggen dat de organisatie die ook ruiten in Boetsja in Mykolajiv verving dat bij ons gaat doen.”

Ik had nooit gedacht dat Oeman ooit in dit rijtje van zwaar getroffen steden zou horen. Maar na 428 dagen was ook dit stadje van honderdduizend inwoners aan de beurt.