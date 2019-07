’Geen getob met Tesla’

Ik heb heel andere ervaringen dan Marjolein Hurkmans die een week met de elektrische auto naar Bretagne ging (Tel. 22/7). I

k kocht in 2015 mijn Tesla S80, die in november van dat jaar geleverd werd. Nog geen maand later, ben ik december, dus in de winter, naar mijn dochter in Oostenrijk gereden, ’gratis’ heen en terug.

Inderdaad duurt het iets langer, maar wat meer rustpauzes op zo’n lange rit zou voor de meeste mensen niet verkeerd zijn. Daarna nog vijf keer geweest, weer gratis heen en terug.

Hiervoor had ik een BMW, dan kostte het 375 euro heen en weer. Ik heb de Tesla privé gekocht, geen enkele subsidie, alleen geen wegenbelasting. Ik was toen 75 jaar.

Jan van der Vijgh,

Koudum